Yunanistan'da 15 göçmenin öldüğü olayda sahil güvenlik kameralarının kapalı olması tartışılıyor

Sakız Adası açıklarında Yunan Sahil Güvenlik gemisinin çarpması sonucu düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması ve 15 kişinin hayatını kaybettiği olayın ardından, sahil güvenlik botundaki kameraların kullanılıp kullanılmadığına ilişkin hükümet açıklamaları kamuoyunda tartışmalara yol açtı.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, hükümet kaynaklarının olay sırasında kameraların çalıştırılmasının gerekli olmadığı yönündeki değerlendirmelerine itiraz eden uzmanların sayısı artıyor.

Avrupa Birliği Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı Frontex kaynaklarının ardından, Emekli Sahil Güvenlik Amirali ve Uluslararası Bilirkişi Nikos Spanos da yaptığı açıklamalarda, devriye görevindeki sahil güvenlik gemilerinde bulunan tüm cihazların, özellikle operasyon sırasında aktif olması gerektiğini ifade etti.

Yunan televizyon kanallarına konuşan Spanos, operasyonlarda kameraların kapalı tutulmasının kurallara aykırı bir uygulama olduğunu vurgulayarak, "Herhangi bir operasyonda kameralar açık olmalı, bu tartışmaya açık bir konu değil, bir kuraldır." dedi.

Kameraların kapalı olmasının üst düzey talimatla gerçekleşmiş olabileceği ihtimaline de değinen Spanos, gemi kaptanlarının protokoller çerçevesinde hareket etmekle yükümlü olduğunu, aksi durumda hesap vermek durumunda kalacağını kaydetti.

Sakız Adası açıklarında, 3 Ocak Salı günü Yunan Sahil Güvenlik gemisinin, düzensiz göçmenleri taşıyan bota çarpması sonucu botun alabora olduğu, bottaki göçmenlerin tamamının denize düştüğü bildirilmişti. Kaybolanların da olduğu tahmin edilen olayda 15 kişi hayatını kaybetmiş, 24 kişi yaralanmıştı.