Yunan bandıralı bir petrol tankerinin Rusya sularında vurulduğu bildirildi

Yunan bandıralı 'Maran Homer' isimli petrol tankerinin, Rusya'nın Novorossiysk Limanı'nda 'bilinmeyen bir cisim' tarafından vurulduğu bildirildi. Mürettebatın güvende olduğu ve çevre için tehlike yaratmadığı ifade edildi.

Geminin işletmecisi Maran Tankers Management şirketinden yapılan açıklamada, Rusya'nın Novorossiysk Limanı'ndaki Caspian Pipeline Consortium Terminali'ne Kazak petrolünü almak üzere giriş yapması beklenen "Maran Homer" isimli Yunan bayraklı geminin Rusya karasularında "bilinmeyen bir cisim" tarafından vurulduğu kaydedildi.

Mürettebatın güvende olduğu belirtilen açıklamada, hafif maddi hasar oluşan geminin yüklü olmaması nedeniyle çevre için bir tehlike oluşturmadığı ifade edildi.

Açıklamada, geminin Novorossiysk Limanı'ndan ayrıldığı aktarıldı.

Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Vasilis Kikilias ise Yunan Devlet Televizyonu ERT'ye yaptığı açıklamada, Yunanistan hükümetinin uluslararası seyrüsefer güvenliğine ilişkin endişe taşıdığını ifade etti.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
