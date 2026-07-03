Yunan güvenlik yetkilisine Rus komedyenlerden telefon şakası

Yunanistan Ulusal Güvenlik Genel Sekreteri Thanos Dokos'a, kendilerini Ukraynalı yetkililer olarak tanıtan Rus komedyenler tarafından telefon şakası yapıldı.

Yunan basınında yer alan haberlerde, Dokos'un, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov zannettiği Rus komedyenle çevrim içi görüşme yaptığı belirtildi.

"Vovan&Lexus" olarak tanınan Rus şakacılar Vladimir Kuznetsov ve Alexei Stolyarov'un yayımladığı kayıtta, Dokos'un Umerov zannettiği kişiyle yaklaşık 12 dakika görüntülü görüştüğü görülüyor.

Görüşmede Dokos, Ukrayna savaşı, Yunanistan-Ukrayna ilişkileri, NATO Zirvesi, Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyelik süreci ve Yunanistan'daki siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Yunan basınına konuşan hükümet kaynakları ise olayı, gelişmiş yapay zeka teknolojisi kullanılarak güvenlik protokollerine yönelik gerçekleştirilen "hibrit nitelikli bir saldırı" olarak değerlendirdi.

Kaynaklar, görüşme sırasında gizli veya devlet sırrı niteliğinde herhangi bir bilginin paylaşılmadığını, benzer girişimlerin daha önce de üst düzey Avrupalı yetkililere yönelik gerçekleştirildiğini ifade etti.

Öte yandan, ana muhalefetteki Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) Partisi, Dokos'a istifa etmesi çağrısında bulundu.