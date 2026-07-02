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Yunan basınına göre İsrail, Türkiye'nin NATO'da artan öneminden rahatsız

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Kathimerini gazetesi, Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin rolünün güçlenmesi ihtimalinin İsrail'de rahatsızlık yarattığını ve bunun Netanyahu'nun Ermeni iddialarını tanımasına yansıdığını yazdı.

Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesi, Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nde, Türkiye'nin İttifak içindeki rolünün güçlenmesi ihtimalinin İsrail'de rahatsızlık yarattığı değerlendirmesinde bulundu.

Kathimerini gazetesinin haberine göre, Ankara Zirvesi'nde Türkiye'nin NATO içindeki rolünün daha da artması ihtimalinin İsrail'de rahatsızlık yarattığı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun son günlerdeki eylemlerinden anlaşılıyor.

Gazete, İsrail hükümetinin geçen hafta 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını tanımasını bu rahatsızlığın bir sonucu olarak yorumladı.

Haberde, Netanyahu'nun "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın İsrail'in yıkımını istemediği bir gün bile yok" sözlerinin gerçekle bağdaşmadığı belirtilerek, "Erdoğan hiçbir zaman İsrail'in yıkılmasından bahsetmedi ancak NATO'nun tek Müslüman ülkesinin lideri olarak İsrail'in Gazze'deki aşırılıklarını sert bir şekilde eleştirdi." ifadesine yer verildi.

Öte yandan, 1492'de Katolik İspanya'dan kovulan Yahudilerin Osmanlı'da sığınacak liman bulduğuna da dikkat çekilen haberde, "Milliyetçi Türkiye'de de Hristiyan Avrupa'daki gibi bir antisemitizm hiçbir zaman olmadı." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
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