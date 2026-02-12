Haberler

Yunaklı öğrenci, kompozisyon yarışmasında Türkiye birincisi oldu

Güncelleme:
8. Cinnah Genç Yazarlar Kompozisyon Yarışması'nda Türkiye birincisi olan 12. sınıf öğrencisi Yağmur Zülfikar, Yunak Belediye Başkanı tarafından ödüllendirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği iş birliğinde düzenlenen 8. Cinnah Genç Yazarlar Kompozisyon Yarışması'nda Türkiye birincisi olan 12. sınıf öğrencisi Yağmur Zülfikar, memleketi Konya'nın Yunak ilçesinde Belediye Başkanı Subhan Günaltay tarafından ödüllendirildi.

Türkiye ile Pakistan arasındaki köklü kardeşlik ilişkilerini pekiştirmeyi ve genç nesillerin ortak tarih ile değerlere ilişkin farkındalığını artırmayı amaçlayan yarışmada birincilik ödülünü Yunaklı 12. sınıf öğrencisi Yağmur Zülfikar kazandı.

Yunak Belediye Başkanı Günaltay, makamında ağırladığı Yağmur Zülfikar'a Yunak'tan bir öğrencinin Türkiye birincisi olmasının ilçe adına gurur verici olduğunu söyledi.

Günaltay, belediye olarak eğitime ve öğrencilere destek vermeye devam edeceklerini belirterek, Zülfikar'ı altın başarı plaketi ve çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.

Kaynak: AA / Abdulkadir Uysal - Güncel
500

