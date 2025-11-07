Yunak'ta Sinyalizasyon ve Işıklandırma Sistemleri İncelendi

Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay, yapımı devam eden sinyalizasyon ve ışıklandırma sistemlerini inceledi.

Günaltay ve AK Parti Yunak İlçe Başkanı Mustafa Aktaş, Yavaşlı Mahallesi'nde yapımı devam eden sinyalizasyon ve ışıklandırma sistemlerini inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Günaltay, gazetecilere trafik akışını düzenleyecek sinyalizasyon sistemi ve çevre aydınlatılmalarıyla kazaların önüne geçmeyi hedeflediklerini söyledi.