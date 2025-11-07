Yunak'ta Sinyalizasyon ve Işıklandırma Sistemleri İncelendi
Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay, Yavaşlı Mahallesi'nde yapımı devam eden sinyalizasyon ve ışıklandırma sistemlerini inceledi. Başkan Günaltay, bu sistemlerin trafik akışını düzenlemeyi ve kazaları önlemeyi hedeflediğini belirtti.
Günaltay ve AK Parti Yunak İlçe Başkanı Mustafa Aktaş, Yavaşlı Mahallesi'nde yapımı devam eden sinyalizasyon ve ışıklandırma sistemlerini inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.
Günaltay, gazetecilere trafik akışını düzenleyecek sinyalizasyon sistemi ve çevre aydınlatılmalarıyla kazaların önüne geçmeyi hedeflediklerini söyledi.