Yunak'ta Sel Felaketi Sonrası Onarım Çalışmaları Sürüyor

Konya'nın Yunak ilçesinde etkili olan sağanağın yol açtığı hasarı silmek için belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

İlçe merkezi başta olmak üzere birçok mahallede etkili olan sağanak nedeniyle yollar, caddeler ve sokaklar sel sularının taşması sonucu kullanılamaz hale geldi.

Yaşanan olumsuzlukların ardından Yunak Belediyesi tarafından onarım, bakım ve yenileme çalışmaları başlatıldı.

Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay, selin ardından başlatılan çalışmaları sahada koordine ediyor.

Günaltay, "Vatandaşlarımızın mağduriyetini en kısa sürede gidermek amacıyla ekiplerimizle birlikte sahadayız. Yağışların ardından yaşanan sel felaketinin yaralarını sarmak için tüm imkanlarımızla çalışıyoruz. Amacımız, hemşehrilerimizin günlük hayatını kolaylaştırmak." dedi.