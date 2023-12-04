Yunak'ta gerçekleştirilen Organik Okul Bahçem Projesi kapsamında Yavaşlı Mahallesi İlkokulu bahçesine öğretmen, öğrenci ve gönüllüler tarafından ceviz ve badem ağaçları dikildi. Hayırsever iş adamı Resul Güler tarafından temin edilen fidanlar ile okulda meyve bahçesi oluşturuldu. Ağaçlandırma çalışmalarına katılan gönüllülerin isimlerinin yer aldığı künyeler asıldı.

Yunak'ta Organik Okul Bahçem Projesi kapsamında Yavaşlı Mahallesi İlkokulu bahçesine ceviz ve badem ağaçları dikildi

Yunak'ta Organik Okul Bahçem Projesi kapsamında Yavaşlı Mahallesi İlkokulu bahçesine öğretmen, öğrenci ve gönüllüler tarafından ceviz ve badem ağacı dikildi.

Hayırsever iş adamı Resul Güler tarafından temin edilen ceviz ve badem fidanları ile Yavaşlı İlkokulunda meyve bahçesi oluşturuldu.

Dikilen fidanlara ağaçlandırma çalışmalarına daimi olarak katılan gönüllülerin isimlerinin yer aldığı künyeler asıldı.???????