Öcalan'la görüşmenin ardından İmralı heyetinden açıklama

İşte DEM heyetinin Öcalan'la ilk konuştukları konu
AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu ay içinde yeni gelişmeler olabilir

Öcalan'ın çağrısıyla ilgili AK Parti tarih verdi
İtirafçı Murat Abbas'tan Murat Ongun'u zora sokacak ifade

İtirafçı müdürden 4 sayfalık ifade! Sözleri o ismi çok zora sokacak
Devlet Bahçeli'den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var

Devlet Bahçeli'den yeni görüntü! Paylaşıma düşülen not çok manidar

Yunak'ta 23 Nisan Coşkusu: MSB Bando Takımı Konser Verdi

Yunak'ta 23 Nisan Coşkusu: MSB Bando Takımı Konser Verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunak ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Milli Savunma Bakanlığı bando takımı konser verdi. Etkinlik, Bakan Yardımcısı Musa Heybet'in destekleriyle yapıldı ve öğrenciler, aileleri ve vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleşti.

Yunak ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bando takımı konser verdi.

Konser, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet'in destekleriyle gerçekleştirildi.

Yunak Borsa İstanbul Ortaokulu Bahçesinde düzenlenen konsere, öğrenciler ve aileleri başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı.

Programa Yunak Kaymakamı Özgür Pelvan, Belediye Başkanı Subhan Günaltay, daire ve kurum amirleri de katıldı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Abdulkadir Uysal - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.