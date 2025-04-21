Yunak'ta 23 Nisan Coşkusu: MSB Bando Takımı Konser Verdi

Yunak ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bando takımı konser verdi.

Konser, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet'in destekleriyle gerçekleştirildi.

Yunak Borsa İstanbul Ortaokulu Bahçesinde düzenlenen konsere, öğrenciler ve aileleri başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı.

Programa Yunak Kaymakamı Özgür Pelvan, Belediye Başkanı Subhan Günaltay, daire ve kurum amirleri de katıldı.