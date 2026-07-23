Yunak'ta elektrik altyapısı yenileniyor

Yunak'ta elektrik altyapısının güçlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay, ilçede devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, MEDAŞ yetkililerinden bilgi aldı.

Günaltay, ilçe merkezinde elektrik hatlarının yenilenmesi ve yer altına alınması için yaklaşık 60 milyon liralık yatırım gerçekleştirildiğini, mahallelerde yürütülen çalışmalarla toplam yatırım tutarının 150 milyon liraya ulaştığını söyledi.

Çalışmaların belirli bir program dahilinde sürdüğünü ifade eden Günaltay, vatandaşlardan çalışmalar tamamlanıncaya kadar sabır ve anlayış göstermelerini istedi.

Elektrik hatlarının yer altına alınmasının ilçeye uzun yıllar hizmet edecek önemli bir yatırım olduğunu dile getiren Günaltay, "Çalışmalar tamamlandığında Yunak daha güvenli, modern ve güçlü bir elektrik altyapısına kavuşacak. Yer altına alınan elektrik şebekesi sayesinde dış etkenlerden kaynaklanan arızalar önemli ölçüde azalacak, enerji arzında süreklilik sağlanacak ve vatandaşlarımız daha kaliteli hizmet alacak." dedi.