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Yunak MYO'da İşaret Dili Farkındalığı Konferansı

Yunak MYO'da İşaret Dili Farkındalığı Konferansı
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Konya Selçuk Üniversitesi Yunak Meslek Yüksekokulu'nda, 3 Aralık Dünya Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen konferansta engelli bireylerin toplumdaki rolü ve işaret dilinin önemi vurgulandı. İşaret dili eğitmeni Merve Köroğlu, işaret dilinin engelli bireylerin hayatını nasıl kolaylaştırdığına dair bilgiler sundu.

Konya Selçuk Üniversitesi Yunak Meslek Yüksekokulu öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen konferansta bir araya geldi.

Okulun toplantı salonundaki, "Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok" konulu işaret dili farkındalığı konferansında, işaret dili tercüman eğitmeni Merve Köroğlu, engelli bireylerin toplumdaki rolü, karşılaştıkları zorluklar ve işaret dilinin önemini anlattı.

Katılımcılara, işaret dilinin engelli bireylerin hayatını kolaylaştıran önemli bir iletişim aracı olduğuna vurgu yapan Köroğlu, işaret dilini herkesin öğrenmesinin, engelli bireylerle daha sağlıklı iletişim kurulabilmesi açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Konferansın sonunda, Yüksekokulun müdürü Mahmut Sami Duran, 3 Aralık Dünya Engelliler Haftası hakkında bilgi verdi.

Duran, "Hepimiz birer engelli adayıyız, toplum olarak engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak adına daha fazla sorumluluk almalıyız." dedi.

Kaynak: AA / Abdulkadir Uysal - Güncel
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