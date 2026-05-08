Yunak Kaymakamı Taşavlı, mahalle okulundaki sergi ve tiyatro gösterisine katıldı

Konya'nın Yunak ilçesine bağlı Kuzören Mahallesi'nde bulunan Şehit Sinan Aktay Ortaokulu tarafından sergi ve tiyatro etkinliği düzenlendi.

Okulda gerçekleştirilen programda öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde geri dönüşüm ve atık malzemeler kullanarak hazırladıkları çalışmaları sergiledi.

Yunak Kaymakamı Can Alperen Taşavlı ve ilçe protokolü öğrencilerin hazırladığı projeleri inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Program kapsamında öğrenciler tarafından Kurtuluş Savaşı temalı tiyatro gösterisi sahnelendi.

Kaymakam Taşavlı, öğrencilerin sanatsal ve kültürel faaliyetlerde önemli bir başarı ortaya koyduğunu belirterek, emeği geçen öğretmenlere, okul yönetimine ve öğrencilere teşekkür etti.