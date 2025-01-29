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Yunak Belediye Başkanı Günaltay, Muhtarlarla Buluştu

Yunak Belediye Başkanı Günaltay, Muhtarlarla Buluştu
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Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay, muhtarlarla bir araya gelerek yerel yönetimde muhtarların kritik rolüne dikkat çekti. Toplantıda muhtarların sorunlarını dinleyerek işbirliği yapma taahhüdünde bulundu.

Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay, muhtarlarla buluştu.

Yunak Öğretmenevi Toplantı Salonu'ndaki toplantıda konuşan Günaltay, muhtarların yerel yönetimdeki rolüne dikkati çekerek, mahallelerin sorunlarının çözülmesinde muhtarların kritik bir görev üstlendiğini söyledi.

Muhtarların istek, talep ve sorunlarını dinleyerek, ilçenin daha sağlıklı şekilde yönetilmesi için işbirliği yapmaya hazır olduklarını belirten Günaltay, bu gibi toplantıların devam edeceğini kaydetti.???????

Kaynak: AA / Abdulkadir Uysal - Güncel
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