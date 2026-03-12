Haberler

Yunak Belediye Başkanı Günaltay'dan mahalle ziyaretleri

Güncelleme:
Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay, mahalle ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay, mahalle ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Günaltay, "gönül yolculuğu" projesi kapsamında Kuyubaşı, Yığar, Eğrikuyu, Kıllar ve Yavaşlı mahallelerinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Ziyaretlere ilişkin açıklamada bulunan Günaltay, "Bazen bir ziyaret, yalnızca bir kapıyı çalmak değildir. Bazen bir selam, yıllardır bekleyen bir gönlün kapısını aralar. Yunak'ta son günlerde yaşanan mahalle ziyaretlerimizde yaşananlar tam olarak böyle bir anlam taşıdı."ifadesini kullandı. ???????

Kaynak: AA / Abdulkadir Uysal
