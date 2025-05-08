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Yumuşak Güç Teorisyeni Joseph Nye 88 Yaşında Hayatını Kaybetti

Yumuşak Güç Teorisyeni Joseph Nye 88 Yaşında Hayatını Kaybetti
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ABD'li siyaset bilimci Joseph Nye, yumuşak güç kavramının teorisyenlerinden biri olarak biliniyordu. Harvard Üniversitesi'nde eğitim almış olan Nye, 1993-2001 yılları arasında Bill Clinton yönetiminde önemli görevler üstlenmiştir. 88 yaşında hayata gözlerini yumdu.

ABD'de "yumuşak güç" kavramının teorisyenlerinden siyaset bilimci Joseph Nye, 88 yaşında yaşamını yitirdi.

ABD'deki Harvard Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre Nye, 6 Mayıs'ta hayatını kaybetti.

New Jersey eyaletinin South Orange bölgesinde Ocak 1937'de doğan Nye, Princeton ve Oxford Üniversitelerinde siyaset, felsefe ve ekonomi eğitimleri gördü.

Siyaset bilimi alanında doktora yaptıktan sonra 1964'te Harvard'ın kadrosuna katılan Nye, 1993-2001'de ABD Başkanlığı yapan Bill Clinton döneminde ülke yönetiminde görevler üstlendi.

Nye, 1993-94'te Ulusal İstihbarat Konseyi Başkanlığı yapmasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı, Ulusal İstihbarat Konseyi ve Savunma Bakanlığında üst düzey görevlerde bulundu.

Askeri olmayan güçlerin diğer ülkelerin davranışlarını nasıl etkileyebileceğini inceleyen "yumuşak güç" kavramının teorisyenlerinden kabul edilen Joseph Nye'nin, kariyeri boyunca neo-liberal görüşleri savunduğu biliniyor.

Çeşitli üniversiteler ve uluslararası düşünce kuruluşlarında üst düzey görevler üstlenen Joseph Nye'nin "Yumuşak Güç: Dünya Politikasında Başarıya Giden Yol", "Amerikan Yüzyılı Bitti mi?" ve "Liderliğe Bağlı: Amerikan Gücünün Değişen Doğası" dahil 10'dan fazla yayımlanmış kitabı bulunuyor.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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