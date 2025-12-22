Haberler

Yumurta alerjisi olan ve pasta yedikten sonra rahatsızlanan üniversite öğrencisi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı'da üniversite öğrencisi Remziye Horuz, doğum gününde arkadaşlarının aldığı pastadan dolayı alerjik reaksiyon geçirerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili üç kişi tutuklandı.

Ağrı'da yumurtaya alerjisi olan ve doğum gününde arkadaşlarının aldığı pastayı yedikten sonra rahatsızlanan üniversite öğrencisi Remziye Horuz, 2 Aralık'tan bu yana tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Abdurrahim Arvasi Kız Yurdu'nda kalan Remziye Horuz'a (25) arkadaşları 2 Aralık'ta doğum günü sürprizi yapmak istedi.

İddiaya göre, il merkezinde bir pastaneye giden iki öğrenci, arkadaşlarının yumurtaya alerjisinin olduğunu belirterek, yumurta içermeyen pasta siparişi verdi.

Aldıkları pastayla arkadaşlarının doğum gününü kutlayan öğrenciler, pastayı tükettikten sonra Horuz'un fenalaştığını fark etti. Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Horuz, aynı gece yoğun bakıma alındı.

Remziye Horuz, yapılan müdahalelere rağmen yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti.

3 zanlı tutuklandı

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, pastanede çalışan Y.A. (41), F.Y. (32) ile F.Y. (39) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, olay günü alınan pasta numunesinin yumurta bileşeni içerip içermediğinin tespiti için İstanbul İl Tarım Müdürlüğü Laboratuvarına teslim edildiği öğrenildi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, başsağlığı mesajı yayımladı.

Gülçin, mesajında "Üniversitemiz Mütercim Tercümanlık Bölümü 4. sınıf öğrencisi Remziye Horuz'un geçirdiği gıda alerjik reaksiyonu sonucu tedavi gördüğü yoğun bakımda hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, arkadaşlarına ve üniversitemiz camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
Dışişleri Bakanı Fidan: SDG'nin entegrasyona niyeti yok, İsrail'le koordinasyon içinde

Bakan Fidan SDG'yi son kez uyarıp arkalarındaki ülkeyi açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suratı tanınmaz hale gelen Jake Paul'un ne kadar kazandığını duyunca şok olacaksınız

Suratı tanınmaz halde ama kazandığı para akıllara zarar
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Büyük heyecan yarın! İşte dev derbinin hakemi
Piyasaları hareketlendiren iddia: Türkiye'nin 3 dev bankası birleşiyor

Türkiye'nin 3 dev bankası birleşiyor
Ekranlardan uzak kalmıştı… Ayça İnci'nin cesur tarzı bakana bir daha baktırdı

'Şoför Leyla'nın göğüs dekolteli tarzı bakana bir daha baktırdı
Suratı tanınmaz hale gelen Jake Paul'un ne kadar kazandığını duyunca şok olacaksınız

Suratı tanınmaz halde ama kazandığı para akıllara zarar
Başsavcılıktan Okan Buruk iddialarına yalanlama

İfadeye çağırılacak mı? İddialara Son noktayı Başsavcılık koydu
A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya klasmanındaki yerini korudu

FIFA dünya klasmanındaki sıramız belli oldu
title