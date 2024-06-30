Yumurtalık'ta Otomobil Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

ADANA'nın Yumurtalık ilçesinde refüje çarptıktan sonra karşı şeride savrulan otomobilin sürücüsü Efe Yalman (18) hayatını kaybetti, 3 arkadaşı yaralandı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Yumurtalık-Ceyhan kara yolu Zeytinbeli kavşağında meydana geldi. Yumurtalık'tan Ceyhan yönüne giden Efe Yalman yönetimindeki 01 BGK 82 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarparak karşı şeride savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücü Efe Yalman'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta yaralanan arkadaşları Fethi K. (17), Onur K. (17) ve Osman İ. (13), ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Yumurtalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Ceyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yalman'ın cenazesi, nöbetçi savcının incelemesinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.