Adana'da sığır balıkçılı beslenirken görüntülendi

Türkiye'nin önemli sulak alanlarından Yumurtalık Lagünü Milli Parkı'nda göçmen kuşlardan sığır balıkçılı, avladığı kurbağayla beslenirken görüntülendi.

Göçmen kuşların Türkiye'deki önemli dinlenme ve beslenme alanlarından biri olan milli park, çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Parktaki gözlemlenen türler arasında sığır balıkçılı kuşu da yer alıyor.

Kaynak: AA / Alaeddin Çoğal
