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Yumurtalık Belediyesi Deniz Sezonu Öncesi Temizlik Çalışmalarını Sürdürüyor

Yumurtalık Belediyesi Deniz Sezonu Öncesi Temizlik Çalışmalarını Sürdürüyor
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Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, ilçenin deniz sezonu öncesinde daha temiz bir ortam oluşturmak için devam eden temizlik çalışmalarını duyurdu. Başkan Altıok, sahillerin ve turizm alanlarının geliştirilmesi adına önemli adımlar attıklarını ifade etti.

Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, deniz sezonu öncesi ilçenin daha temiz olması için ekiplerin çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Altıok, yazılı açıklamasında, Yumurtalık ilçesinin Adana'nın denize açılan kapısı olduğunu belirtti.

Deniz sezonu öncesi ilçede daha temiz ve sağlıklı ortamın oluşması için ekiplerin aralıksız çalıştığını kaydeden Altıok, "Araç kiralamadan belediyenin ve halkın kullandığı malzemelere kadar kendi tesislerimizde üretim ve yenileme çalışmaları yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Altıok, mahalleler ile sahilde temizlik, onarım, ilaçlama, budama ve peyzaj işlemleri gerçekleştirdiklerini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Yumurtalık'taki sahillerin, turizm alanlarının herkes tarafından bilinmesi için çaba sarf ediyoruz. Geçtiğimiz yaz aylarında belirgin şekilde ilçemiz takdir gördü. Önümüzdeki yaz ayları için daha çağdaş, düzenli ve eksiksiz sahillerimizle misafirlerimizi ağırlayacağız."

Kaynak: AA / Didem Akın Akçay - Güncel
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