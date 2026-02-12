Ağrı'da Yumurta Alerjisi Olan Genç Kızın Ölümüne İlişkin 3 Pastaneciye Dava

(AĞRI) - Ağrı'da yumurta alerjisi olan Remziye Horuz'un doğum günü pastasını yedikten sonra hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma sonucunda 3 pastaneci hakkında "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 6'şar yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

İddianamede, iki yurt arkadaşının 1 Aralık 2025'te Remziye Horuz'un (25) doğum günü kutlamasında yemek için sanık Yakup Aral'ın sahibi, Fatih Yalçın ve Ferzende Yalçın'ın çalıştıkları pastaneye gittikleri belirtildi.

Soruşturma sırasında tanık olarak ifadesi alınan genç kızın arkadaşlarının, Horuz'un astım hastası olması ve yumurta alerjisinin bulunması nedeniyle yumurtasız pasta olup olmadığını sordukları, iş yeri çalışanı Fatih Yalçın'ın bir pasta göstererek yumurtasız olduğunu beyan ettiği, müştelerin talebi üzerine de Fatih Yalçın'ın Yakup Aral'ı arayarak söz konusu pastanın içinde un ve yumurta olup olmadığını teyit amaçlı sorduğu bildirildi.

İncelenen kamera görüntüleri ve alınan tanık ifadelerine göre iş yeri çalışanının pasta içerisinde yumurta olmadığını beyan etmesi üzerine pastayı alan arkadaşlarının kaldıkları kız yurduna götürdükleri anlatılan iddianamede, Remziye Horuz'un pastanın tadına baktıktan sonra gece yarısı saat 01.10 sıralarında fenalaştığı, ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldüğü, 21 Aralık'ta da hayatını kaybettiği kaydedildi.

İddianamede, pastanedeki güvenlik kameralarından elde edilen görüntü ve sesler üzerinden polisin hazırladığı inceleme tutanağı özetlendi. Buna göre, müşteriler geldikten sonra sanık Fatih Yalçın'ın önce "Yumurtasız var", ardından ise "Sormam lazım" diyerek telefonu ile uğraştığı bildirildi ve Fatih Yalçın'ın Ferzende Yalçın'a hitaben "Yumurta yok, değil mi?" diye sorduğu, ardından da müşterilerin pastayı alarak dükkandan ayrıldığı belirtildi.

İddianamede, "incelemede konuşmaların her ne kadar tamamı açık ve net şekilde tespit edilemese de tespit edilen kısmının açıklandığı şekilde olduğu" ifade edildi.

"Yumurta alerjisi nedeniyle meydana gelen sağlık sorunlarından ötürü vefat sabit"

Dosyadaki bilgi ve belgelere göre, yumurtanın, alerjisi bulunan bireylerde anafilaktik ve alerjik reaksiyonlara sebep olabileceğine yer verilen iddianamede, kesin ölüm sebebinin tespiti amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu'ndan talep edilen raporun gönderilmediği ancak otopsi işleminden ve dosyada toplanan tüm delillerden müteveffanın yumurta alerjisi nedeniyle meydana gelen sağlık sorunlarından ötürü vefatının sabit olduğu kaydedildi.

Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği'ne göre "gıda hakkında bilgilendirmeden, gıdayı kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya arz eden gıda işletmecisinin sorumlu olduğuna" işaret edilen kararda, şüphelilerin açıklandığı şekilde yükümlülükleri bulunduğu, yumurta ve yumurta ürünlerinin bu mevzuat kapsamında alerjiye veya intoleransa neden olan maddelerden olduğu, alerjen ürünler yönünden tüketicinin talebi olmasa dahi gıda işletmecisinin mevzuata uygun şekilde bilgilendirme yapması yükümlülüğünün bulunduğu aktarıldı.

İddianamede, şunlar kaydedildi:

"Toplanan tüm deliller göz önüne alındığında, talep olmasına rağmen üretilen gıdanın içeriği hususunda mevzuata aykırı şekilde yanlış bilgilendirme yapıldığının sabit olduğu, pastanenin sahibi Yakup Aral'ın mevzuat kapsamında gıda işletmecisi olarak üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmediği, personeline yeterli eğitimi vermediği, personelinin bilgi talebi üzerine doğru ve eksiksiz bilgilendirme yapamadığı, söz konusu şüpheliler Fatih Yalçın ve Ferzende Yalçın'ın ise müteveffanın açık talebine rağmen satımından sorumlu oldukları gıdanın içeriği hususunda mevzuata aykırı şekilde yanlış bilgilendirme yaptıkları, bu hususta gerekli bilgilendirme ve eğitimleri olmamasına rağmen söz konusu görevi ifa ederek ve müteveffayı satın aldığı gıdanın içeriği hususunda yanıltarak dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davrandıkları anlaşılmıştır."

Horuz ailesinin avukatı suçu "olası kast" olarak değerlendiriyor

Sanıklar, "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçlarından 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis istemiyle Ağrı 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

Horuz ailesinin avukatı Salim Koyuncu, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "sanıkların taksirle ölüme neden olmaktan değil, olası kastla ölüme neden olmak suçundan yargılanmaları gerektiğini" savunarak, yargılamanın bu suçtan ağır ceza mahkemesinde görülmesi için "görevsizlik" talebinde bulunacaklarını bildirdi.