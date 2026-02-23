Gelibolu'da köylüler imeceyle iftar yaptı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Yülüce köyünde, hayırseverlerin organize ettiği imece usulü iftar programına yaklaşık 600 kişi katıldı. Program, dualarla birlikte başladı.
Yülüce köyünde yaşayan hayırsever vatandaşların bir araya gelerek organize ettiği program, köyü düğün salonunda gerçekleştirildi.
Yaklaşık 600 kişinin katıldığı iftar programı, dualar eşliğinde başladı. İftara Evreşe Belde Belediye Başkanı Hakkı Uysal, Çanakkale İl Meclis üyesi Necati Tarıman ve muhtarlar katıldı.
