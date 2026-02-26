Tekman, Karaçoban ve Hınıs'da yükümlüler camileri temizledi
Erzurum'un Tekman, Karaçoban ve Hınıs ilçelerinde, Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yürütülen infaz ve iyileştirme çalışmaları kapsamında yükümlüler, camilerin temizlik hizmetlerine katkıda bulundu. Bu çalışmalar, vatandaşların ramazan döneminde ibadetlerini daha temiz bir ortamda gerçekleştirmelerini sağladı.
Camilerde halıları temizleyen, camları ve duvarları silen yükümlüler, vatandaşların ramazan ayında ibadetlerini daha temiz ve ferah bir ortamda gerçekleştirmesine katkı sağladı.
Kaynak: AA / Vedat Abak