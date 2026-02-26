Haberler

Tekman, Karaçoban ve Hınıs'da yükümlüler camileri temizledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'un Tekman, Karaçoban ve Hınıs ilçelerinde, Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yürütülen infaz ve iyileştirme çalışmaları kapsamında yükümlüler, camilerin temizlik hizmetlerine katkıda bulundu. Bu çalışmalar, vatandaşların ramazan döneminde ibadetlerini daha temiz bir ortamda gerçekleştirmelerini sağladı.

Erzurum'un Tekman, Karaçoban ve Hınıs ilçelerinde yükümlüler, camilerde temizlik çalışmaları gerçekleştirdi.

Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce yürütülen infaz ve iyileştirme çalışmaları kapsamında, yükümlüler ilçelerdeki camilerde görevlendirildi.

Camilerde halıları temizleyen, camları ve duvarları silen yükümlüler, vatandaşların ramazan ayında ibadetlerini daha temiz ve ferah bir ortamda gerçekleştirmesine katkı sağladı.

Kaynak: AA / Vedat Abak
Bakan Gürlek: Şike ile mücadeleye dair özel bir ekip kurmayı düşünüyorum

Bakan Gürlek hızlı başladı! Kanayan yaramız için harekete geçiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir ilçemizin domatesi dünyanın en iyileri arasına girdi

Bir ilçemizin domatesi dünyanın en iyileri arasına girdi
İsmail Hacıoğlu yerine TRT dizisine sürpriz başrol

İsmail Hacıoğlu yerine TRT dizisine sürpriz başrol
Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek teklif

Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek teklif
'Dinamit öldürdü' demişlerdi! Uçurumdaki cesetle ilgili kan donduran ifade

"Dinamit öldürdü" demişlerdi! Uçurumdaki cesetle ilgili korkunç ifade
Bir ilçemizin domatesi dünyanın en iyileri arasına girdi

Bir ilçemizin domatesi dünyanın en iyileri arasına girdi
Juventus'u deviren Galatasaray'a bir müjde daha

Juventus'u deviren Galatasaray'a bir müjde daha
Trump'tan Müslümanları hedef alan skandal karar: Derhal sınır dışı edin

Müslümanları hedef alan skandal karar: Derhal sınır dışı edin