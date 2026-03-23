Edirne'den kısa kısa

Edirne'de Yüksel Yeşil İlkokulunda, hayırsever Sebahattin Yeşil ve eşi Yüksel Yeşil'in anısına hazırlanan anı köşesinin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Programda şair Metin Koca bir şiir okudu.

Edirne'de, Yüksel Yeşil İlkokulunda hazırlanan anı köşesi düzenlenen törenle açıldı.

Hayırsever Sebahattin Yeşil ve okula adı verilen eşi Yüksel Yeşil anısına oluşturan anı köşesinin açılışı dolayısıyla program düzenlendi.

Okulun tarihçesi hakkında bilgi verilen programda, şair Metin Koca, okula yazdığı şiiri okudu.

Merhum Yüksel Yeşil'in kız kardeşi Nezihe Denizci, yakınları, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla anı köşesinin açılışı gerçekleştirildi.

Keşan'da ramazanda gıda desteği sürdü

Keşan Belediyesi tarafından ramazan ayında 1500 aileye gıda kolisi ulaştırıldığı belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, ramazan ayında birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunun Keşan'da yaşatıldığı belirtildi.

Belediyenin ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmaya devam ettiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında ilçe genelinde titizlikle belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerimize 1500 gıda paketi ve erzak kolisini ulaştırdık. Ramazanın bereketini sofralara taşırken, dayanışmanın en güzel örneklerinden birini hep birlikte sergiledik."

Kaynak: AA / Cihan Demirci
