Heyelan nedeniyle kapanan Yüksekova-Hakkari kara yolu kontrollü ulaşıma açıldı

Hakkari-Yüksekova kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan yol, temizleme çalışmaları sonrasında kontrollü olarak trafiğe açıldı. Ancak bölgedeki toprak kayması riski nedeniyle yol, akşam saatlerinde yeniden çift yönlü kapatılacak.

Heyelan nedeniyle kapanan Yüksekova- Hakkari kara yolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, dün Hakkari- Yüksekova kara yolunun çöplük mevkisinde toprak kaymasının oluştuğu hatırlatıldı.

Mevsim şartları nedeniyle zeminin yumuşaması ve gevşeyen malzemenin yola akmaya devam etmesi sebebiyle dün yolun çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün sabah saatlerinde yol temizlenerek kontrollü olarak trafiğe açılmıştır. Bölgede yağışlı havanın devam etmesinden dolayı toprak kayması riski sürdüğünden, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi için bugün saat 18.00 ile sabah 06.00'ya kadar kara yolu çift yönlü olarak tekrar trafiğe kapatılacaktır. Gelişmelere ilişkin kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın ve Karayolları 11. Bölge Müdürü Demirhan Erol, heyelanın oluştuğu bölgede incelemelerde bulundu, alanda yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kaynak: AA / Ulaş Güven
