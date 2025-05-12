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Yüksekova Fen Lisesi Öğrencilerinin Bilim Projeleri Göz Doldurdu

Yüksekova Fen Lisesi Öğrencilerinin Bilim Projeleri Göz Doldurdu
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Yüksekova Fen Lisesi öğrencileri, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda hazırladıkları projelerle büyük ilgi topladı. Fuar açılışında katılımcılar, öğrencilerin bilimsel çalışmalarını inceledi ve başarıları takdir edildi.

Yüksekova Fen Lisesi öğrencilerinin projeleri göz kamaştırdı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova Fen Lisesi öğrencileri, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı kapsamında hazırladıkları birbirinden önemli projeleri sergiledi.

İlçenin Yeni Mahalle yolu üzerinde bulunan Yüksekova Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün spor salonunda düzenlenen fuarın açılışına Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Çetin, Yüksekova Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlhan Yılmaz, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Öğrencilerin bilimsel araştırma, teknoloji ve mühendislik alanlarında geliştirdiği çalışmalar, fuar boyunca ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Açılış sonrası davetliler stantları tek tek gezerek öğrencilerden projeler hakkında detaylı bilgiler aldı.

Kaymakam Mustafa Akın, öğrencilerin emeklerini takdir ederek, "Gençlerimizin bilime ve yeniliğe olan bu tutkusu, geleceğimiz adına umut verici. Bu tür etkinlikler, onların özgüvenlerini artırıyor ve ülkemizin hedeflerine katkı sunuyor" dedi.

Okul yönetimi ise öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimine katkı sağlayan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları'nın her yıl daha da büyüyerek sürdüğünü belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - Güncel
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