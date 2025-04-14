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Yüksekova-Esendere Yolunda Kar Yağışı Nedeniyle Araçlar Mahsur Kaldı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipiden dolayı çok sayıda araç mahsur kaldı. Sürücüler zor anlar yaşarken, görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Yüksekova- Esendere yolunda kar yağışı ve tipiden dolayı çok sayıda araç mahsur kaldı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Esendere yolu üzerinde etkili olan kar yağışı ve tipiden dolayı çok sayıda araç mahsur kaldı.

Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ve sağanak hayatı olumsuz yönde etkilerken, Esendere yolunda akşam saatlerinde kar yağışı etkisini artırdı.

İlçeye yaklaşık 18 kilometre uzaklıkta bulunan Kısıklı Köyü yakınlarında aniden bastıran kar yağışı tipi nedeniyle çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.

Sürücüler zor anlar yaşarken, bazı bölgelerde görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Olayın ardından bölgeye karayolları ekipleri sevk edilmesi bekleniyor.

Öte yandan yetkililer ise, sürücüleri dikkatli olmaları için uyarılarda bulundu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - Güncel
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