Üye Girişi
Haberler

Yüksekova-Dağlıca yolunda çığ nedeniyle kapanma

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çığ nedeniyle kapanan Dağlıca yolunun açılması için karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele ekipleri, çığ nedeniyle kapanan Dağlıca yolunu açmaya çalışıyor.

Yüksekova-Dağlıca kara yolundaki Yeşiltaş köyü yakınına 4 gün önce düşen çığın temizlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

İlçe Özel İdaresi ile Karayolları karla mücadele ekipleri, yolda metrelerce yükseklikteki kar yığınını temizlemek için çaba gösteriyor.

Bir yandan da yolda genişletme çalışmalarını sürdüren ekipler, en kısa sürede yolu açmayı hedefliyor.

Kaynak: AA / Güncel

Yüksekova Hakkari Dağlıca Kara Ulaşım Hava Durumu Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Aile canlı izle! Show TV Aile 30. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Aile dizisi nereden izlenir? Aile yeni bölümde neler olacak? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 30 Ocak 2024 Antalya su kesintisi listesi! Hedefim Sensin nerede çekildi? Hedefim Sensin konusu ne, oyuncuları kimler? Hedefim Sensin ne zaman, hangi kanalda? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 30 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi! Hedefim Sensin konusu nedir? Hedefim Sensin oyuncuları ve Hedefim Sensin özeti! Üç Kız Kardeş CANLI İZLE! 30 Ocak Üç Kız Kardeş 72 . bölüm CANLI İZLE! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 30 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Can Atalay'ın milletvekilliği düştü mü, milletvekilliği neden düşürüldü? Ben Bu Cihana Sığmazam canlı izle! 30 Ocak ATV canlı izle! Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümde neler olacak? BBCS 55. bölüm izle! Can Atalay kimdir? Can Atalay davasında son durum ne? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 30 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 30 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! Yemekteyiz Nedim Kimdir? Nedim Yavuz Varnalı nereli ve kaç yaşında? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 30 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 31 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 31 Ocak Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title