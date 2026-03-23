Yüksekova-Dağlıca kara yolu çığ nedeniyle kapandı
Hakkari'nin Yüksekova-Dağlıca kara yoluna düşen çığ nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri, kar yığınlarının temizlenmesi için çalışma başlattı.
Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu ilçede, Yeşiltaş ve Dağlıca köyleri arasındaki kara yoluna çığ düştü.
Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları 117. Şube Şefliği ekipleri, çalışma başlattı.
İş makineleriyle kar yığınlarını temizlemeye başlayan ekipler, yolu en kısa sürede ulaşıma açmayı hedefliyor.
Kaynak: AA / Sayim Harmancı