Hakkari'de vatandaşlar çatılarda biriken karı temizledi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde vatandaşlar, yoğun yağış sonucu ev ve iş yerlerinin çatılarında biriken karı temizledi.

Kar kalınlığının yarım metreye ulaştığı ilçede, cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Vatandaşlar, çökme riskine karşı ev ve iş yerlerinin çatılarında biriken karı temizledi.

Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları, özellikle çatı temizliği sırasında gerekli güvenlik önlemlerini almaları konusunda uyardı.

Karayolları ve belediye ekipleri, ana arterlerde, cadde, sokak ve kaldırımlarda kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Birçok köy yolunun kapalı olduğu ilçede ulaşımda aksama yaşanmaması için İl Özel İdaresi ekipleri de aralıksız çalışma yürütüyor.

Çukurca ilçesinde de yağışın durmasıyla başlatılan karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Nazmi Demir, çalışmaları yerinde inceledi, kapalı yollarla ilgili bilgi aldı.

Yolların en kısa zamanda açılacağını belirten Demir, "Ekiplerimiz büyük bir özveriyle görev yapıyor. Biz de her koşulda çalışanlarımızın yanındayız. Çalışmalar aralıksız devam edecek." dedi.