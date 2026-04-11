Hakkari'de Yıldırım Düşen Evde Duvar Yarıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu bir evde ciddi hasar meydana geldi. 5 kişilik ailenin yaşadığı evin duvarı yarıldı, tavanda çökme riski oluştu. Aile, hasar nedeniyle geceyi komşularında geçirmek zorunda kaldı.

Olay, Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Çatma köyünde meydana geldi. Dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak sırasında Seyhan Çakto'ya ait eve yıldırım isabet etti. 5 kişilik ailenin yaşadığı evin özellikle mutfak bölümünde ciddi hasar oluştu, duvar boydan boya yarıldı. Tavanda ise çökme riski oluştu. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Evde yaşayan aile, hasar nedeniyle geceyi yakınlarında geçirmek zorunda kaldı.

Komşulardan Selma Çakto (32) yaşananları anlatarak, "Akşam saatlerinde başlayan yağmur gece saatlerinde şiddetini artırdı. Komşumuzun evine yıldırım düştüğünü öğrendik. Eve girdiğimizde mutfak kısmındaki duvarın ve tavanın boydan boya yarıldığını gördük. Kaynım kanser hastası olduğu için aileyi geceyi geçirmek üzere evimize aldık. Sabah komşular da geldi. Tavanın düşmemesi için odunlarla destek yaptılar. Mutfaktaki dolapların içindeki eşyalar da kırılmış durumda" dedi.

