Yüksekova'da sağanak sonrası rögarlar taştı; bazı evleri su bastı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sağanak yağış sonrası rögarlar taştı ve bazı evler su altında kaldı. Dilce ailesi, yıllardır süren su baskınlarına kalıcı bir çözüm bulunmasını talep ediyor.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde sağanak sonrası rögarlar taştı, bazı evleri su bastı.

İlçede etkili olan karla karışık yağmurun ardından rögarlar taştı, Yeni Mahalle'deki bazı evler su altında kaldı. 5 kişilik Dilce ailesi de su altında kalan evleri için yardım istedi. Ev sahibi Cengiz Dilce, "2018 yılında yapılan altyapıdan sonra rögar suları tıkanınca hepsi benim evin önüne akıyor. 8 yıldır aynı sorunu yaşıyoruz. Her yıl yaklaşık 3 ay boyunca evime rögar suları doluyor. Defalarca belediyeye başvurdum ama bir çözüm bulunamadı" dedi. Mahalledeki tüm rögar sularının kendi evlerinin önünde toplandığını söyleyen Dilce, "3 ay boyunca bu şekilde yaşıyoruz. Yetkililerden kalıcı bir çözüm bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
