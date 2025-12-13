Hakkari'de uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uzun süredir devam eden planlı çalışma kapsamında tespit edilen şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.