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Yüksekova'da TÜBİTAK Bilim Fuarı Düzenlendi

Yüksekova'da TÜBİTAK Bilim Fuarı Düzenlendi
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde TOKİ Ortaokulu tarafından düzenlenen TÜBİTAK Bilim Fuarı'nda öğrenciler, projelerini sergiledi. Etkinliğe katılan Kaymakam Mustafa Akın, projeleri inceleyerek öğrencilere ve öğretmenlere destek verdi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde TOKİ Ortaokulu tarafından TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi.

Okulda düzenlenen fuarda öğrenciler, danışman öğretmenleri rehberliğinde hazırladıkları projeleri sergiledi.

Etkinliğe katılan Kaymakam Mustafa Akın, sergilenen projeleri inceledi, öğrenci ve öğretmenlerden bilgi aldı.

Akın, öğrencilerin ortaya koyduğu çalışmaların takdire şayan olduğunu belirtti.

Fuara, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Çetin ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: AA / Ulaş Güven - Güncel
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