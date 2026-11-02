Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Yüksekova'da Suüstü köyündeki 2 değirmende kışlık un mesaisi yoğunlaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yüksekova'da Suüstü köyündeki 2 değirmende kışlık un mesaisi yoğunlaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yüksekova'da kış hazırlığı yapan vatandaşlar, yazın hasat ettikleri buğday ve mısırı Suüstü köyündeki 2 un değirmeninde öğütüyor. Yaklaşık 20 gündür süren yoğunlukta günde 50-300 torba öğütüm yapılıyor; vatandaşlar kışlık un ihtiyacı için değirmenlerde uzun saatler bekliyor.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde kış hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, yaz aylarında hasat ettikleri buğday ve mısırları öğütmek için un değirmenlerinin yolunu tutuyor. Değirmenlerde yoğunluk yaşanırken, işletmeciler bu yıl yağışların etkisiyle ürün veriminin iyi olduğunu belirtti.

Yüksekova'ya 16 kilometre uzaklıktaki Suüstü köyünde bulunan 2 un değirmeninde kış hazırlıklarının yoğunluğu yaşanıyor. Hakkari merkez, ilçeler ve çevre köylerden gelen vatandaşlar, yaz aylarında hasat ettikleri buğday ve mısırları öğüterek kışlık un ihtiyaçlarını karşılıyor. Kış mevsimi öncesinde ürünlerini öğütmek isteyen vatandaşlar, değirmenlerde uzun saatler bekliyor.

Suüstü Un Değirmeni işletmecisi Şivan Oğuz (40), mesleği dedesi ve babasından devraldığını belirterek, yaklaşık 25 yıl önce suyla çalışan değirmeni, su kaynaklarının azalması nedeniyle elektrikli sisteme dönüştürdüklerini söyledi. Yaklaşık 20 gündür yoğunluk yaşadıklarını ifade eden Oğuz, "Burada vatandaşların buğdaylarını ve mısırlarını öğütüyoruz. Yıllardır bu işi yapıyoruz. Kasım ayının ilk günlerindeyiz. Hakkari merkez ve ilçelerinden çiftçilik yapan vatandaşlar kışlık buğday ve mısırlarını buraya getiriyor. Kış bastırmadan ürünlerini öğütmeye çalışıyorlar. Bu yıl özellikle mısır ununa ilgi daha fazla. Günde 50 ile 300 torba arasında öğütüm yaptığımız oluyor. Buğdayın tenekesini 40 TL'ye öğütüyoruz. Ücret olarak 10 tenekeden 1 teneke un alıyoruz. Mısır öğütmenin tenekesi ise 100 TL. Yağışların da etkisiyle vatandaşlar ürünlerini bir an önce öğütüp kış hazırlıklarını tamamlamak istiyor." dedi.

Temo Oğulları Un Değirmeni işletmecisi Nejdet Ereli (48) ise babasından devraldığı mesleği sürdürdüğünü belirterek, kış hazırlıkları nedeniyle gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Yaklaşık 40 yıldır vatandaşlara hizmet verdiklerini anlatan Ereli, "Yaz kış sürekli değirmenin başındayım. Ailemin geçimini bu işle sağlıyorum. Kış hazırlıkları nedeniyle ciddi bir yoğunluk yaşıyoruz. Gece gündüz çalışıyoruz. Günlük yaklaşık 50 torba buğday öğütüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 18 sitede yayınlandı.
Kanada'da Cadılar Bayramı kabusu! Çocuklara dağıtılan şekerlerden iğne çıktı

Çocuklara dağıtılan şekerlerden iğne çıktı
Fon soruşturmasında ifadeye çağrılan Takasbank Genel Müdürü hakkında karar verildi

Fon soruşturmasında Takasbank Genel Müdürü hakkında karar verildi

Seçim öncesi Trump'a baskı! Akaryakıt faturası Cumhuriyetçilere kesilebilir

Kritik seçimlere saatler kala! Fatura Cumhuriyetçilere mi kesilecek?
Sadece bir sütyen değil, 50 milyon dolarlık servet! İşte onu bu kadar değerli kılan sır

Taşları kadar değeri de göz kamaştırıcı! İşte arkasındaki sır
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hürmüz Boğazı'nda 2 petrol tankeri infilak etti! İran ABD'yi suçladı

Hürmüz Boğazı'nda peş peşe patlamalar
Kadir Ezildi’nin programı ekranda yok! Yerine gelecek isim belli oldu

Kadir Ezildi’nin programı ekranda yok! Yerine gelecek isim belli oldu
Kayseri Melikgazi'de kötü kokunun ardından 5 gün önce ölen kadının cesedi bulundu

Tüm binayı sardı, ekipler içeri girince korkunç manzara ile karşılaştı
Güney Kore lideri Lee'den Erdoğan'a Türkçe mesaj: Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı ülkeye iner inmez Türkçe paylaşım yaptı
Galatasaray'da kriz! İşte küfürlü kavganın perde arkası

Galatasaray'da kriz! İşte küfürlü kavganın perde arkası
Eski eşini 15 yerinden bıçakladı! Polisi arayıp 'Gelin beni alın' dedi

Eski eşini 15 yerinden bıçakladı! Polisi arayıp tek cümle kurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de! 8 yıl sonra bir ilk

Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de! 8 yıl sonra bir ilk