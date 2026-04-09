Yüksekova'da kar besicileri zorluyor; hayvanlar meraya çıkamadı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar kalınlığının 1 metreyi bulması nedeniyle besiciler yem sıkıntısı yaşamaya başladı. Kış şartlarının ağır geçmesi, hayvanların ahırlarda beslenmesine sebep oldu.

Türkiye'nin en fazla kar yağışı alan bölgelerinden Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava etkili olmaya devam ediyor. İlçenin bazı noktalarında nisan ayında halen karla mücadele sürerken, özellikle hayvancılık ile uğraşanlar yem sıkıntısı yaşamaya başladı. İlçenin Kadıköy köyünde küçükbaş hayvancılıkla uğraşan besiciler, hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çektiklerini söyledi. Kadıköy'de yaşayan besicilerden Şaban Onat, bölgede bu yıl kış şartlarının oldukça ağır geçtiğini belirterek, "Yüksekova'da kış şartları çok ağır geçiyor. 6 ayı geride bıraktık, yerde hala 1 metre kar var. Geçen yıl bu zamanlarda koyunlarımızı meralarda otlatıyorduk. Ancak bu yıl kar nedeniyle hayvanlarımızı halen ahırlarda besliyoruz" dedi.

Aylardır hayvanlarını ahırlarda beslediklerini ve artık yemlerinin tükendiğini belirten Onat, "Artık yemlerimiz tükendi. Zor ve ağır bir kış geçiriyoruz. Besiciler olarak zor durumdayız" dedi. Bölgede hayvancılıkla uğraşan bir diğer besici Reber Onat ise tüm besiciler olarak benzer sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, ot ve saman stoklarının tükendiğini söyledi. Onat, "Burada kış uzun sürdü. Geçen yıl bu zamanlarda karlar erimişti. Ancak bu yıl köyümüzde hala 1 metre kar var. Otlarımız tükendi. İnşallah 20 gün içinde hayvanlarımızı meralara çıkarabiliriz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
