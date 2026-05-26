Hakkari'de yolcu otobüsünde 12 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolcu otobüsündeki İran uyruklu bir kişinin üzerinde ve valizindeki kıyafetlere emdirilmiş halde 12 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Gözaltına alınan şüphelinin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.