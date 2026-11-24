Yüksekova'da Öğretmenler Günü töreninde aday öğretmenler yemin ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen tören, Farabi Anadolu Lisesi bahçesindeki Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başladı. Törende aday öğretmenler yemin etti, hayatını kaybeden öğretmenler için dua edildi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Farabi Anadolu Lisesi bahçesindeki Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başlayan program, Yüksekova Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda devam etti.
Fatih Sultan Mehmet Ortaokulunca düzenlenen etkinlikte, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Hayatını kaybeden öğretmenler için dua edilmesinin ardından aday öğretmenler yemin etti.
Programa, Yüksekova Kaymakamı Volkan Hülür, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mücahit Çınar, Garnizon Komutanı Piyade Albay Ali Sığırtmaç, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mehmet Kuşca, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Serkan Erdem, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Çetin, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.