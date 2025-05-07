Yüksekova'da "mini kitap fuarı" açıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde "mini kitap fuarı" açıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı Van Kitabevi, Yüksekova Kaymakamlığı, İlçe Müftülüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda düzenlenen fuar ziyarete açıldı

Kaymakam Mustafa Akın, öğrencilerin indirimli kitap alabileceği fuarı gezdi, kitapları inceledi.

Türkiye Diyanet Vakfı Van Kitabevi Müdürü Mesut Oğuz, yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarını öğrencilerle buluşturduklarını söyledi.

Kitap fuarının 3 gün süreceğini belirten Oğuz, "Gerekli hazırlıklarımızı yaptıktan sonra burada mini kitap fuarı açtık. Amacımız burada öğrencilerimizin kitap okuma seviyelerini arttırmak. Kaymakam Mustafa Akın'a desteklerinden dolayı teşekkür ederiz." dedi.