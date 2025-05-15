Yüksekova'da Mayıs Ayında Kar Yağışı

Yüksekova'da Mayıs Ayında Kar Yağışı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, mayıs ayının sonlarına yaklaşılmasına rağmen yüksek kesimlere kar yağdı. Sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, karla kaplanan dağlar güzel bir manzara oluşturdu.

Yüksekova'da sağanak ve kar yağışı etkili oldu

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde mayıs ayının sonlarına yaklaşılmasına rağmen yüksek kesimlere kar yağdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından başlayan sağanak Yüksekova ilçe merkezinde hayatı olumsuz etkilerken, çevredeki yüksek rakımlı dağlar yağan karla yeniden beyaz örtüyle kaplandı. İlçe merkezinde etkili olan sağanak ulaşımda aksamalara neden olurken, vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı. Öte yandan karla kaplanan dağlar, Yüksekova'ya ayrı bir güzellik kattı.

Meteoroloji yetkilileri, bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceğini belirterek, sürücüleri yollarda hız sınırını koruması konusunda uyardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - Güncel
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