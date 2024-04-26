Yüksekova'da madde bağımlılığıyla mücadele çalışmaları sürüyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde madde bağımlılığıyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, madde bağımlılarının kullandığı metruk yapılara yönetim denetim yaptı.

Polis memuru Ahmet Turan Şeker, 4 ekip ve 20 personelle gerçekleştirdikleri operasyonda bağımlıların kullandığı 30 yapı tespit ettiklerini söyledi.

İlçe genelinde çalışmaların devam ettiğini belirten Şeker, "Güngör, Yeşildere ve Cumhuriyet mahallelerinde çalışmalarımızı artırdık. Vatandaşlarımızın huzur ve sükuneti için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Aldığımız notları gerekli yerlere iletip işlemlerin başlatılması için çalışmalarımız devam edecek." dedi.