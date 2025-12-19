Haberler

Yüksekova'da 23 yıldır göç etmeyen leyleklere yenileri eklendi

Güncelleme:
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 23 yıllık leylek ailelerine 4 yeni leylek daha katıldı. Köylüler, soğuk kışa rağmen leylekleri besleyerek onlara sahip çıkıyor.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, kar ve dondurucu soğuklara rağmen 23 yıldır göç etmeyen leylek ailesine yenileri eklendi. Bölgede 3 olan leylek sayısı 7'ye yükseldi. Yeni gelen 4 leylek, diğer leylek ailesinin bulunduğu Köprücük köyüne 6 kilometre uzaklıktaki Akalın köyüne yuva kurdu.

Nehil Sazlığı ve çevresindeki sıradağlar nedeniyle zengin bitki örtüsü ve sulak alanlara sahip Yüksekova, her yıl yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapıyor. İlçeye bağlı Köprücük köyü de 23 yıldır ayrılmayan leylek ailesine ev sahipliği yapıyor. Cami bacasının üzerine yuva yapan leylek ailesine köylüler sahip çıkıyor. Köylüler, leylekleri zaman zaman evlerinden getirdikleri yiyeceklerle besliyor.

Bu kış da 4 leylek Köprücük köyüne yaklaşık 6 kilometre mesafedeki Akalan köyüne yuva kurdu. Köylüler, bir evin bacasına yuva yapan leyleklere yiyecek verip alışmaya çalışıyor.

Akalın'da yaşayan Necmettin Dilce, "Köprücük köyünden sonra bizim köyümüze de leyleklerin gelerek yuva yapmasına sevindik. Bahar aylarında gelen bu leylekler kış gelince gitmediler. Onlara alışmaya çalışıyoruz. Havaların soğuk olduğu köyümüzde aç kalmasınlar diye de zaman zaman yiyecek veriyoruz. Köy halkı sahip çıktığı için de korkmadan istedikleri gibi gezebiliyorlar. Bu leyleklerin köyümüzden ayrılmasını istemiyoruz" dedi.

Haber: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
