Yüksekova'da Kaybolan Neçir Kom için Arama Çalışmaları Sürekli Devam Ediyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 10 Mayıs'ta Avaşin Deresi'ne düşerek kaybolan 16 yaşındaki Neçir Kom'un bulunması için yapılan arama çalışmaları, su seviyesinin düşmesi ile birlikte özel idareye ait ekskavatörle devam etti ancak herhangi bir ize rastlanmadı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 10 Mayıs'ta Avaşin Deresi'ne düşerek kaybolan 16 yaşındaki Neçir Kom'un bulunması için ekskavatörün de kullanıldığı arama çalışması yapıldı.

Su seviyesinin düşmesi ve Kom'un ailesinin talebi üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde derenin iki noktasında arama gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresine ait ekskavatörün kullanıldığı çalışmaya Kom'un yakınları ve vatandaşlar da destek verdi.

Çalışmalarda Kom'a ait bir ize rastlanmadı.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
