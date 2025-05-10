Yüksekova'da Karla Mücadele: Üs Bölgesi Yolu Açılıyor
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ekipler, karla kaplı Göllerbaşı Üs Bölgesi yolunu açmak için yoğun iş makineleri ile çalışmalara başladı. Kar kalınlığının yer yer 5 metreye ulaştığı bölgede, ekiplerin hızlı bir şekilde yolu açması bekleniyor.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ekipler, karla kaplı üs bölgesi yolunun açılması için çalışma yürütüyor.
İlçe Özel İdaresi ekipleri, kar nedeniyle kapalı olan Göllerbaşı Üs Bölgesi yolunda çalışma başlattı.
Kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu bölgede güçlükle ilerleyen ekipler, zaman zaman ekskavatör kullanıyor.
Yolun kısa sürede açılması hedefleniyor.
Kaynak: AA / Ulaş Güven - Güncel