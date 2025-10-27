Yüksekova'da Karla Mücadele Ekipleri Yol Açtı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinin yüksek kesimlerinde 2 gün önce etkili olan kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan üs bölgesinin yolu karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla açıldı.

Yüksekova ilçesine bağlı 3 bin 352 rakımda bulunan Valvavik Tepe Üs Bölgesi'ne giden yol, 2 gün önce yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolun açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle kar kalınlığının yer yer 1 metreyi geçtiği yolu yeniden ulaşıma açtı.