Hakkari'de kardan kapanan iki üs bölgesinin yolu ulaşıma açıldı

Güncelleme:
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Tuğ Tepe ve Süpürge Tepe üs bölgeleri kar yağışı ve tipi nedeniyle kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, 4 metreyi bulan kar kalınlığına rağmen zor koşullarda çalışarak 10 kilometrelik yolu açtı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan iki üs bölgesinin yolu ekiplerce açıldı.

Bölgede etkili olan kar yağışının ardından Tuğ Tepe ile Süpürge Tepe üs bölgelerinin yolu kapandı.

İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu bölgede çalışma başlattı.

Zor şartlarda çalışma yürüten ekipler, yaklaşık 10 kilometrelik yolda kar birikintilerini temizleyerek üs bölgelerine ulaşımı sağladı.

Kaynak: AA / Ulaş Güven - Güncel
