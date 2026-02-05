Hakkari'de kardan kapanan iki üs bölgesinin yolu ulaşıma açıldı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Tuğ Tepe ve Süpürge Tepe üs bölgeleri kar yağışı ve tipi nedeniyle kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, 4 metreyi bulan kar kalınlığına rağmen zor koşullarda çalışarak 10 kilometrelik yolu açtı.
Kaynak: AA / Ulaş Güven - Güncel