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Yüksekova'da Kar Yağışı Etkili Olmaya Başladı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Sıcak hava yerini soğuk hava ve kar yağışına bırakırken, muhtemel olumsuz durumlar için ekipler hazır bekletiliyor.

Yüksekova'da kar yağışı başladı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Günlerdir ilçede etkili olan sıcak hava yerini akşam saatlerinde soğuk hava ve kar yağışına bıraktı. Meteorolojinin uyarılarından sonra ilçede kar yağışı akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Öte yandan, bölgede muhtemel olumsuz durumlar için ekipler hazır bir şekilde bekletiliyor.

Yüksekova'da Kar Yağışı Etkili Olmaya Başladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - Güncel
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