Yüksekova, kar yağışıyla beyaza büründü

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi, aralıklarla yağan kar yağışıyla beyaza büründü.

Yüksekova ilçesinde dün gece saatlerinde başlayan ve aralıkla devam eden kar yağışı ilçeye beyaza bürüdü. İlçenin kenar mahallelerinde kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaşırken, park halindeki araçların üzeri beyaz örtüyle karlandı. Belediye ekipleri, trafikte aksama yaşanmaması için ilçe merkezinde zaman zaman kar temizliği yaptı. Karayolları ekipleri de kendi sorumluluk alanında tuzlama çalışması yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı