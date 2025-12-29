Haberler

Yüksekova'da çocukların kar keyfi; tepsilerle kayak yaptılar

Yüksekova'da etkili olan yoğun kar yağışı, çocuklar için eğlenceye dönüştü. Tepsi, poşet ve kızaklarla kayan çocuklar, karın keyfini çıkararak doyasıya eğlendi.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışının en çok çocukları sevindirdiği belirtildi. Tepsi, poşet ve kızaklarla kayan çocuklar, karda doyasıya eğlendi.

Yüksekova'da etkili olan yoğun kar yağışının çocuklar için eğlenceye dönüştüğü görüldü. Dün mahallelerinde tepsi, naylon ve kızaklarla kayan çocuklar, eğlenceli anları kameralara yansıdı. Esentepe Mahallesi'ndeki Pizok TOKİ konutlarında bir araya gelen çocuklar, karla kaplanan yokuşları kayak pistine çevirdi. Tepsiyle kayan Zelal Jinda, "Birçok arkadaşımız evlerinde getirdikleri tepsi, kızak, naylonla yokuştan aşağıya doğru kayıyor. Hep birlikte eğlenip mutlu oluyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel





