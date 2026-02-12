Haberler

Yüksekova'da kar yağışı nedeniyle 28 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Güncelleme:
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Ulaşıma kapalı yollar için karla mücadele ekipleri çalışmalara başladı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 7 köy ve 21 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Yüksekova ve çevresinde etkili olan soğuk hava, gece saatlerinden itibaren yerini kar yağışına bıraktı. İlçe merkezindeki kar kalınlığı yer yer yaklaşık 1 metreyi ulaştı. 7 köy ve 21 mezra yolunun kapandığı ilçede karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. İlçedeki, kar yağışının da bugün etkisini sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com

