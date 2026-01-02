Hakkari'de askeri araç yolda kaldı, köylüler yardıma koştu

YÜKSEKOVA'DA KAR KALINLIĞI 1 METREYİ BULDU

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yağış devam ederken; ilçe merkezinde kar kalınlığı 1 metreyi, yüksek kesimlerde 1,5 metreyi aştı. Cadde ve sokaklarda park halindeki araçlar, kara gömüldü. Vatandaşlar, araçlarını ve iş yerlerinin önlerini temizlemekte güçlük çekti. Kar yağışı nedeniyle ilçede 47 köy 110 mezra yoluna ulaşım sağlanamazken, karla mücadele ekipleri kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.